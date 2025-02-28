«Не забывайте»: Путин вновь назвал бойцов СВО своими ребятами

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 февраля, в ходе встречи с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в очередной раз подчеркнул, что считает солдат, проходящих службу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, своими ребятами.

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Глава государства призвал губернатора и его коллег помнить не только о российских военнослужащих, но и членах их семей. Президент подчеркнул, что все проблемы, с которыми они могут столкнуться, должны быть под личным контролем местных властей. Кобзев в свою очередь заверил, что все поручения будут выполнены.

— Не забывайте моих ребят и членов их семей... Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент также обратился и к губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой не забывать про участков спецоперации. Кроме того, российский лидер 23 февраля поздравил бойцов СВО с Днем защитница Отечества. Президент отдельно напомнил, что текущий год, когда отмечается 80-летие Великой Победы, в России объявлен Годом защитника Отечества.