«Ъ» опроверг сообщение об уходе на пенсию кошки Фелисы

Издательский дом «Коммерсантъ» опроверг сообщение агентства «Панорама» об отправке на пенсию кошки Фелисы, которая последние 15 лет придумывала яркие заголовки для публикаций «Ъ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

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В «Коммерсанте» уточнили, что кошка Фелиса Олеговна назначена руководителем возрожденной Академии «Ъ», где она займется воспитанием молодежи.

Шеф-редактор «Ъ» Михаил Лукин подчеркнул, что «Ъ» не разбрасывается ценными кадрами, а особенно такими, как автор заголовка «Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах».

В сообщении отмечается, что размер ежемесячных выплат Фелисе существенно выше указанных в публикации «Панорамы» 100 тысяч рублей.