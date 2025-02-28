"Движение первых" запускает всероссийскую программу "Юннатская страна"

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" объявило о старте программы "Юннатская страна" для развития правильных экологических привычек и навыков взаимодействия с животными и растениями. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Движение первых дало старт программе регулярной натуралистической деятельности "Юннатская страна" в рамках всероссийского проекта "Юннаты первых". Программа направлена на организацию регулярной работы в направлении "Экология и охрана природы" на базе клубов юных натуралистов Движения первых во всех регионах", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления Движения первых Артура Орлова, мероприятия программы направлены на воспитание у детей и молодежи навыков взаимодействия с растениями и животными, развитие правильных экологических привычек и раннюю профориентацию.

"На сегодняшний день сообщество юных натуралистов и экологов движения уже объединяет более 300 тыс. участников по всей стране, на регулярной основе работает свыше 8 тыс. юннатских клубов", - приводятся слова Орлова.

Отмечается, что детей научат поддерживать зеленые зоны на территории образовательных организаций, ухаживать за растениями на садово-огородных участках, заниматься селекцией растений и уходом за животными. Программа предложит клубам юных натуралистов план круглогодичной деятельности по четырем направлениям, принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды.

По итогам работы участники представят информацию о результатах. Ежеквартально деятельность клубов будет оцениваться экспертным советом для формирования всероссийского сводного рейтинга. Лучшие команды по итогу получат возможность отправиться на флагманское событие сообщества юных натуралистов Движения первых - Слет юннатов первых, который пройдет в Мурманской области летом 2025 года.

Программа регулярной натуралистической деятельности "Юннатская страна" реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)".