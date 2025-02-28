В Вологодской области создадут АНО "Опричники" для воспитания молодежи

Правительство Вологодской области создаст автономную некоммерческую организацию "Опричники" для воспитания молодежи. Ее учредителем выступит министерство молодежной политики области, "Опричники" будут организовывать мероприятия для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров для молодежи, говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном правовом портале.

"Правительство области постановляет: создать автономную некоммерческую организацию "Опричники". Определить, что функции и полномочия учредителя организации от имени Вологодской области осуществляет министерство молодежной политики области", - говорится в тексте опубликованного документа.

Министерству поручено до 31 марта 2025 года утвердить устав "Опричников", зарегистрировать, назначить руководителя.

Как указано в постановлении, организация будет проводить молодежные мероприятия различных форматов по самым разным направлениям. Цель создания "Опричников" - "предоставление услуг по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров для молодежи".