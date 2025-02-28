В Санкт-Петербурге показали облик нового мегапроекта

В Санкт-Петербурге показали рендеры проекта будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в поселке Горская. Изображениями поделился губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

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Беглов отметил, что подготовка к строительству курорта идет полным ходом. Объект является одним из мегапроектов, которые реализуют в рамках стратегической программы «10 приоритетов». Он будет работать круглый год.

«Здесь будут общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоем», — написал чиновник.

Он добавил, что у настоящему моменту уже согласованы градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара, на которых будут располагаться школа яхтенного спорта и яхт-клуб.