В российских школах изменятся правила перехода из 9 в 10 класс

Школьники из 12 регионов, где будет проводиться эксперимент по вопросу сдачи ОГЭ, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по экзамену, которые установят сами субъекты РФ. Это следует из таблицы поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, опубликованных в карточке документа.

Согласно проекту закона, эксперимент будет проводиться в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

В тексте поправки указывается, что прием на обучение в 10-11 классы на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам — двум обязательным предметам и двум предметам по выбору.

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