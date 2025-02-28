Путин получил письмо иркутского ветерана с пожеланием победы

Президент РФ Владимир Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, приглашенного в этом году на парад Победы. В своем письме ветеран подчеркнул, что победа будет за Россией.

"Выполняя ваше поручение, мы встречаемся с ветеранами. Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно все там написали", - сказал Кобзев, передавая главе государства конверт.

Пробежав глазами содержимое письма, Российский лидер заметил: "Ветеран по-другому и не может написать".

"Победа будет за нами", - прочитал вслух Путин.

В конверт также были вложены фотографии. В частности, на одном из снимков ветеран, награжденный орденом Отечественной войны, был запечатлен в Суворовском училище вместе с юными суворовцами. "Бодрый, хорошо выглядит", - похвалил президент.

"Выглядит прекрасно. Он десантник, 47 прыжков. Кстати, 50 лет отстоял за станком, имеет орден Трудового Красного Знамени", - прокомментировал Кобзев.

Путин попросил губернатора передать автору письма привет.