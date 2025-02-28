Жители российского города пожаловались на холод в квартирах

Жители микрорайона Уральская в Туапсе пожаловались на холод в квартирах, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Жильцы рассказали, что отопления нет с 19 февраля — комнатная температура в квартирах держится в пределах 16 градусов. В управляющей компании (УК) причиной назвали низкое давление в трубах и призвали жильцов жаловаться в «Газпромтеплоэнерго», отвечающую за работу котельной. Там, в свою очередь, заявили, что работают исправно.

Хозяева квартир также пожаловались, что представители коммунальной службы приехали только через три дня после жалобы, сославшись на высокое количество обращений. Они пообещали пересчитать плату за отопление.

Ранее в российском Гидрометцентре рассказали, что весна не слишком спешит в южные края Центральной России. Там сообщили, что с началом марта метели и снегопады на большей части территории прекратятся, однако морозы сохранятся до конца недели. Днем в пятницу, 28 февраля, температура воздуха в Туапсе, по данным синоптиков, составляет плюс 6 градусов, ночью ожидается похолодание до нуля.