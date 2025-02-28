«Тюрьма и точка невозврата». Астролог назвал главные события марта

Март всегда был судьбоносным месяцем для России, и 2025 год не станет исключением. Астролог Александр Зараев сообщил, что первый месяц весны станет переломным не только для РФ, но и для мира.

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По его мнению, в начале марта Россию ждут изменения в финансовой структуре. Ослабление доллара, жесткие экономические реформы — подготовка перед крупными переменами.

— В марте будет коридор затмений. Включатся так называемые кармические лунные узлы. Первое включение произойдет во время полнолуния 14 марта, когда Луна будет в оппозиции к Солнцу и будет находиться на своей лунной оси. Кстати, я ожидаю, что встреча Путина и Трампа может произойти перед этим, 13 или 14 марта, — отметил эксперт.

Также Зараев рассказал, что ожидает президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, главу киевского режима ждут конец политической карьеры и, возможно, тюрьма.

Уже к концу июня текущего года спецоперация пройдет точку невозврата. Астролог считает, что тогда все карты будет раскрыты.

— Зеленский может продержаться еще какое-то время, но до осени, когда планируются выборы, он, скорее всего, не дотянет, — заключил Зараев в беседе с Life.ru.

До этого экстрасенс Зираддин Рзаев также рассказал о своих прогнозах, касающихся специальной военной операции. Его коллега Ева Расс рассказала, что боевые действия на Украине могут завершиться к концу 2025 года.

Ясновидящая Анна Новокрещенская в беседе с «Вечерей Москвой» раскрыла, когда конфликт на Украине перейдет в «холодную фазу».