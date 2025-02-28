Милонов высказался о «матерных» футболках на Wildberries

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что футболки, на которых фигурируют матерные выражения, должны исчезнуть с витрины Wildberries. Он выступил за проведение чистки маркетплейсов, передает 360.ru в Telegram-канале.

Как отмечается, такая одежда продается в том числе несовершеннолетним. По словам Милонова, демонстрацию нецензурной брани можно расценивать как мелкое хулиганство, однако маркетплейсы «это почему-то обходят стороной».

«Продавать футболку с матерным выражением — это твое право, а наше право — послать тебя на исправительные работы, улицы подмести в этой футболке. Логика маркетплейсов понятна, но будьте любезны, следите за тем, что у вас продается», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий считает, что производители и продавцы таких вещей должны быть наказаны вплоть до пожизненного запрета на занятие предпринимательской деятельностью.

Ранее Роспатент по требованию Wildberries аннулировал действие товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Федерального института интеллектуальной собственности.