В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

Готовившееся украинскими спецслужбами покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) получит оценку суда истории. Так попытку подрыва зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
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Представитель Русской православной церкви (РПЦ) предположил, что люди из окружения Тихона, завербованные для осуществления покушения, фактически находились в заложниках.

«С одной стороны, ужасают планы украинских спецслужб, — написал Кипшидзе. — А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине — уничтожать Церковь

По его словам, тех, кто пытается преследовать и лишать жизни клириков, мотивирует богоборчество. Представитель РПЦ также подчеркнул, что «воинствующее безбожие — это всегда безумие».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что организация покушения на Тихона показывает демонизацию, которой подвержено руководство Украины. По его словам, подобные действия в отношении духовных лиц всегда считались «уделом отверженных».

О предотвращенном покушении на митрополита Тихона стало известно утром 28 февраля. Как сообщили в ФСБ, в качестве исполнителей Главное управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовали украинца и россиянина, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Одним из них оказался помощник митрополита Денис Попович, который утверждает, что организаторы угрожали ему расправой.

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