В Крыму стартовала международная эстафета пограничников к юбилею Победы

Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств - участников СНГ", приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовала на Крымском полуострове на аллее у Могилы Неизвестного солдата "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

"В 2004 году Советом командующих Пограничными войсками и Советом глав государств СНГ, в рамках Содружества было организовано проведение "Эстафета Победы". <...> Весомый вклад в общее дело Победы внесли пограничные войска. Пограничники первыми вступили в бой против гитлеровских орд, проявив при этом упорство, мужество и героизм. <...> Несмотря на превосходящие силы врага, ни одна пограничная застава от Балтийского до Черного моря не оставила без приказа своих позиций. <...> За мужество и отвагу проявленные в первые дни войны 736 пограничников были награждены орденами и медалями, 11 бойцов и командиров погранвойск удостоились звания Героя Советского Союза", - сказал ведущий мероприятия.

"Эстафета Победы" пройдет тысячи километров вдоль государственных границ государств - участников СНГ, побывает в сотнях городов, примет участие во множестве торжественных мероприятий и завершится в День пограничника в Москве.