Кто такой митрополит Тихон, против которого готовился теракт в Москве

Сегодня ФСБ России сообщила о том, что предотвращен теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который планировался украинскими спецслужбами. Чем известен Тихон разбирался «Рамблер».

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании граждан РФ и Украины, которых завербовала украинская военная разведка. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта. Украинские кураторы поручили им заложить взрывное устройство в Сретенском монастыре в Москве.

Кто такой митрополит Тихон

Митрополит Тихон родился в Москве в 1958 году в семье врача-микробиолога. В 1977 году он поступил во ВГИК на сценарный факультет. Однако после окончания ВГИКа в 1982 году не стал делать карьеру в кинематографе, а отправился в Псково-Печерский монастырь.

В 1986 году он вернулся в Москву и начал работу в издательском отделе Московской патриархии. А в 1991 году принял монашеский постриг с именем Тихон в честь патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина), который возглавлял Русскую церковь в 1917–1925 годах, пишет «Федерал Пресс».

В 1995 году Тихона назначили наместником Сретенского монастыря в Москве. В 2015 году он стал епископом Егорьевским, а в 2018 году возглавил Псковскую митрополию и был возведен в сан митрополита. 11 октября 2023 года Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским.

«Несвятые святые»

Митрополит Тихон активно занимался издательской деятельностью. Его книга «Несвятые святые» о пути к православию была выпущена в 2011 году и разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров.

Тихон является финалистом литературной премии «Большая книга», Большой литературной премии России (2016) и Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» (2017). Его произведение также отмечено премией «Книга года» в номинации «Проза» и «Лучшая книга Рунета», пишет Ura.ru.

Тихон активно участвует в культурной жизни России, будучи председателем Патриаршего совета по культуре и сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

В октябре 2024 года он был назначен новым руководителем межведомственной комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия при Совете президента РФ по культуре и искусству. Также митрополит является главным редактором интернет-портала «Православие».

Также, по данным издания, Тихон имеет репутацию «духовника президента России Владимира Путина». При этом сам митрополит не подтверждал и не опровергал эту информацию, но сопровождал главу государства в ходе ряда визитов.

Также в СМИ велись обсуждения того, что Тихон в будущем может стать Патриархом. Сам он разъяснял, что не подходит по некоторым сложившимся в Русской православной церкви требованиям.

Один из задержанных за подготовку убийства митрополита Тихона - его помощник уроженец украинского города Черновцы Денис Попович – рассказал, что за несогласие на совершение теракта ему угрожали убийством его родственников. Он должен был принести бомбу в храм.

В свою очередь второй задержанный, москвич Никита Иванкович, заявил, что первая попытка покушения была запланирована на январь. Однако она сорвалась из-за задержания Поповича. По этой причине покушение перенесли на конец февраля.