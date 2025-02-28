Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева

В результате затяжной болезни на 69 году жизни скончалась основательница и председательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева, сообщили в Telegram-канале пресс-службы партии.

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В сообщении говорится, что Михалева была главой единственной подобной структуры в России среди политических объединений.

В «Яблоке» подчеркнули, что Михалева «последовательно и настойчиво» добивалась равных возможностей для женщин в обществе, политике, работе и семье. Также в пресс-службе отметили ее вклад в борьбе за демократию и равенство.

Михалева также была доктором политических наук и профессором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».