Россиянка ушла на СВО вслед за мужем и спасла его от смерти

Жительница Уфы ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем и спасла его от смерти. Об этом сообщает издание «Стерлитамакский рабочий».

В зоне боевых действий россиянка помогала бойцам — готовила еду и вела хозяйство. Однажды отряд ее мужа ушел на боевое задание и не вернулся.

Спустя некоторое время женщина все же смогла встретиться с супругом. Все предшествовавшее этому время она молилась за бойца. Мужчина уверен, что именно заступничество свыше помогло ему остаться живым.

Ранее пенсионер из Мурманской области ушел на СВО вслед за сыном. Перед этим мужчина около 20 лет проработал в уголовно-исправительной системе. В зоне СВО действий мужчина проявил себя и за боевые заслуги получил орден Мужества.