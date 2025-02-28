Портфолио для школьников и студентов появится на «Госуслугах»

Страница с достижениями школьников и студентов скоро станет доступна на портале «Госуслуги». Об этом рассказали представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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Согласно сообщению, новый раздел под названием «Цифровое портфолио обучающегося» позволит пользователям младше 35 лет загружать информацию о своем образовании, включая результаты ЕГЭ, победы на олимпиадах, данные о прохождении испытаний ГТО, а также сведения о дополнительном образовании.

Запуск данного проекта запланирован на третий квартал 2025 года. Важно отметить, что создание цифрового портфолио будет носить добровольный характер.

Кроме того, правительство уточняет, что изначально информация об учащихся будет поступать на портал исключительно от государственных и муниципальных образовательных организаций, передает РБК.

Кроме того, с 1 марта через платформу «Госуслуги» можно будет голосовать на собраниях жильцов. Член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что это поможет исключить поддельные подписи и фиктивные голосования, заменив их удобным электронным форматом.