ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. за неделю и составляет 81%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявил 81% россиян (плюс 1 п. п.). Также большинство населения (82% - плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса (плюс 3 п. п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (плюс 1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 47% (плюс 3 п. п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 9% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (плюс 1 п. п.).