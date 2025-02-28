61-летний актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за ДТП со смертельным исходом, подал прошение об условно-досрочном освобождении, которое суд рассмотрит 24 марта. Гражданская жена погибшего в аварии Сергея Захарова рассказала, как относится к возможному освобождению артиста.

Ирина Стерхова, потерявшая любимого мужчину после 20 лет совместной жизни, призналась, что ни Ефремов, ни его представители так и не извинились перед ней.

«Я практически не спала. Сама от себя не ожидала такой реакции. Ведь мне приходилось сталкиваться со смертями. Маму с папой похоронила. Переживала, но это было предсказуемо. Нормально, когда дети хоронят родителей. Тот удар я выдержала, он не такой жестокий. Справилась, не вышла из-под контроля. А с Сережей всё по-другому было», — приводит mk.ru слова гражданской жены погибшего водителя.

Она также отметила, что впала в затяжную депрессию, которая длилась на протяжении пяти лет с момента гибели мужа. По мнению Ирины, после выхода на свободу Ефремову придется нести груз ответственности за гибель невинного человека.

«Не хочу о нем думать. Но я не кровожадная. От того, что он совершил преступление, ему все равно никуда не деться, из жизни не выкинешь эпизод. И неважно, где Ефремов будет переживать это — дома или в колонии», — заключила убитая горем женщина.

Стоит отметить, что после ДТП пострадавшей стороной признали законную супругу Захарова, с которой он не успел оформить развод.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Актер сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 8,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что у Ефремова в колонии начались проблемы с легкими. Вероятно, это стало одной из причин, по которой ему одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении. Пошатнувшееся здоровье актера обсуждали на специализированной комиссии.