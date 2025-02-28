Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских буддистов с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю.

"Для последователей буддизма этот праздник, пришедший из глубины веков, является символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд. Его богатые традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение, приобщают молодежь к уникальному историческому, культурному наследию предков, их самобытным устоям и обычаям, к непреходящим нравственным, гуманистическим ценностям", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил вклад буддистов и буддийских организаций в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами власти, поддержку участников специальной военной операции и их семей.