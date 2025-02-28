Военкор прокомментировал переговоры России и США в Турции

Отсутствие заявлений со стороны российской и американской делегаций после переговоров в Стамбуле является показателем серьезности обсуждаемых вопросов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Встреча делегаций РФ и США в американском генконсульстве в Стамбуле продлилась около 6.5 часов. Официальных комментариев для прессы сразу после нее сделано не было. Однако пока длилось обсуждение, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что переговоры российской и американской делегаций по вопросу посольств «укрепят доверие между странами».

По мнению Александра Коца, «серьезные разговоры любят тишину».

«И видимо, это совместное решение США и России после переговоров в Стамбуле. 6,5 часов - и ни одного заявления, ни одной утечки», - констатировал он.

Военкор также обратил внимание, что западные СМИ также молчали после переговоров, несмотря на то, что обычно делают публикации со ссылкой на «осведомленные источники».

Напомним, что ранее, анонсируя встречу, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ее итоги позволят понять, насколько стороны готовы «быстро и эффективно» двигаться вперед.