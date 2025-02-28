Швыдкой назвал глупостью идею запрета русскоязычной музыки на Украине

Возможный запрет музыки на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify, на Украине будет "очередной глупостью" властей. Такое мнение высказал ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Подобного рода запреты - это, в принципе, не первый из запретов, которые украинские власти вводили в отношении русской культуры. <...> Попросту говоря, это очередная глупость, которой потом придется стесняться, она отражает абсолютно безрассудный подход к вопросам культуры", - сказал Швыдкой.

Он считает, что прежде всего это негативно скажется на украинских слушателях, ценящих русскую музыку и песни.

"В первую очередь это удар по ним. А уже во вторую - по нашим исполнителям. В конце концов, русский рынок и рынок за пределами Украины для российской музыки велик", - заключил Швыдкой.

Ранее на сайте украинского кабмина появилась петиция с требованием запретить размещать на стриминговых платформах песни на русском языке, даже если их исполняют украинские артисты. Обращение за несколько дней набрало необходимое для рассмотрения правительством количество голосов.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.