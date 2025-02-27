Скончался известный физик-экспериментатор Юрий Антипов

Советский и российский физик-экспериментатор Юрий Антипов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

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Причина смерти физика-экспериментатора не сообщается. Церемония прощания с Антиповым состоится 1 марта 2025 года в 10:00 в мемориальном комплексе «Память» на улице Мира в городе Протвино (Московская область).

Юрий Михайлович Антипов родился 24 октября 1943 года в Москве. В 1967 году окончил факультет общей и прикладной физики МФТИ. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию.

В течение 50 лет работал в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ). С 2013 года занимал должность начальника лаборатории ионно-лучевого комплекса ИФВЭ.

Ученый умер при загадочных обстоятельствах в подмосковном институте

Основной профиль деятельности ученого включал в себя фундаментальные исследования взаимодействия частиц высоких энергий, протонную радиографию, а также использование ионов углерода высокой энергии для лечения рака.

За свои выдающиеся достижения Юрий Михайлович был удостоен высоких государственных наград. В 1977 году он получил Премию Ленинского комсомола за цикл исследований по образованию J/Ψ частиц и мюонных пар. В 2016 году его заслуги были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.