В генконсульстве РФ в Марселе усилили меры безопасности после нападения

Генеральное консульство России в Марселе усилило меры безопасности после нападения на диппредставительство. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

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«Меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохранятся на постоянной основе до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

25 февраля генконсул РФ Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство, их поместили под стражу.

26 февраля прокуратура Марселя подтвердила, что два французских ученых признали вину за нападение на генеральное консульство РФ. Их обвинили в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств.