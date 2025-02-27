В Подмосковье сделали доступными для бракосочетания все красивые даты

В Минсоцразвития Московской области рассказали, что для молодожёнов открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни, имеющие красивое сочетание цифр.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы увидели запрос на красивые, как говорят молодожёны, даты для свадьбы», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

По её словам, теперь зарегистрировать брак можно в любую красивую дату этого сезона, даже если это воскресенье или понедельник, которые ранее были выходными днями в ЗАГСах.

«Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество в своей локации, классическая регистрация», — добавила Болатаева.

Ранее сообщалось, что регистрационная система ЗАГС запущена во всех новых субъектах России.