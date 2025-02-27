Отец Блиновской надеется на милость суда по отношению к дочери

Отец Елены Блиновской Олег Останин посетил заседание суда, состоявшееся сегодня. Приговор «королеве марафонов» будет оглашен 3 марта, а пока ее близкие могут только надеяться на милость судьи.

Отец Блиновской надеется на милость суда по отношению к дочери
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Журналисты StarHit пообщались с Останиным после заседания. Мужчина рассказал, что невозможно предугадать, каков будет приговор.

«Никаких мыслей нет. Ожидаю все, что угодно. Невозможно что-либо определить. Все ждут хорошего — родственники, друзья», — поделился в беседе с корреспондентом Останин.

На сегодняшнем заседании Елена отказалась от последнего слова, но произнесла речь, в которой попросила отсрочить исполнение наказания. «Мои ошибки абсолютно точно поправимы, и я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали», — сказала блогерша.

Также она напомнила, что у нее четверо детей, не достигших совершеннолетия. «Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ», — попросила Елена. По данной статье предусмотрена возможность отсрочить исполнение наказания до тех пор, пока детям не исполнится 14.

Напомним, прокурор запросил для Блиновской шесть лет лишения свободы.

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Елена Блиновская
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