Даниле Козловскому напомнили о его дружбе с иноагентами после победы в суде

Блогер и общественный деятель Сурен Каграманов, известный под псевдонимом пранкер Сорян, прокомментировал поражение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина в суде против Данилы Козловского. Он напомнил об антироссийских высказываниях актера и его дружбе с иноагентами.

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«Суд встал на сторону актера… Давайте мы не будем забывать о том, что Козловский осудил СВО с первых дней, был в стане врага и в принципе сейчас для уехавших Козловский не враг. Враги за него «топят» и говорят, что его унижают в России и чуть ли ему «не приказывают встать на сторону России», - написал пранкер Сорян в своем Telegram-канале.

Он также напомнил антироссийские высказывания актера и отметил, что Виталлий Бородин прав, поэтому ему не за что оправдываться перед Козловским.

Напомним, 2023 году Виталий Бородин призвал проверить Козловского на наличие второго гражданства в США. Также глава ФПБК настаивал на наличии антироссийских публикаций в соцсетях Данилы. Козловский опроверг его слова и подал в суд.

Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы, где периодически встречается с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и другими звездами-эмигрантами.

Ранее Данила Козловский неожиданно вернулся в Москву. Звезда фильма «Экипаж» поделился в личном блоге кадрами из ГУМа и признался, что был шокирован пустым магазином перед новогодними праздниками.

*Признан иностранным агентом на территории России