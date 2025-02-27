Исследование Rambler&Co. Неделя уменьшается, настроение увеличивается. Россияне рассказали о своём отношении к четырёхдневной рабочей неделе

45% сотрудников готовы к переходу на новый график, однако 46% уверены, что не готовы их компании.

В России вновь заговорили о возможности внедрения четырёхдневной рабочей недели. Идею высказывают депутаты Госдумы, с ними дискутируют сенаторы и эксперты. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили российских интернет-пользователей, как они относятся к такой инициативе.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов встретили предложение положительно и давно его ждут. Однако 27% отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21% уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Ещё 7% участников опроса сохраняют нейтральную позицию.

Более трети (34%) считают, что при четырёхдневной рабочей неделе их продуктивность останется на прежнем уровне. При этом 29% уверены, что будут работать эффективнее, а 21%, напротив, опасаются, что им придётся делать больше за меньшее время. Оставшиеся 16% не могут точно предсказать последствия, но хотели бы попробовать новый формат.

Участники опроса высказали пожелания по изменению привычного распорядка. 62% предпочли бы работать 4 дня по 8 часов с сохранением зарплаты. 17% готовы работать 4 дня по 10 часов в день, а 18% выступают за гибкий график в рамках четырёхдневной недели. Только 3% согласны на пропорциональное уменьшение дохода ради увеличения свободного времени.

Большинство респондентов (61%) уверены, что сокращение рабочей недели положительно скажется на их настроении, уменьшив уровень стресса. Однако 21% считают, что ничего не изменится, а 11% ожидают сложного переходного периода. Лишь 7% признались, что их настроение ухудшится, так как они любят работать.

Если четырёхдневная рабочая неделя станет реальностью, 45% респондентов планируют уделять больше времени семье и отношениям. 16% займутся хобби и саморазвитием, а 14% сосредоточатся на здоровье и спорте. Ещё 16% рассматривают возможность подработки или дополнительного дохода. Оставшиеся 9% выбрали другие варианты.

Несмотря на интерес к новому формату, лишь 17% респондентов считают, что большинство российских компаний готовы к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Почти половина опрошенных (46%) уверены, что на рынке никто к этому не готов, а 23% полагают, что только некоторые прогрессивные организации смогут внедрить такой график. Ещё 14% затруднились с ответом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 13 февраля 2025 года, охват составил 75 015 интернет-пользователей.