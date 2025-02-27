В состав нового правления Союза писателей России вошли Шахназаров и Богомолов

50 человек, в том числе генеральный директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов и директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, вошли в состав нового правления Союза писателей России, передает корреспондент ТАСС.

Список представили во время XVII Внеочередного съезда Союза писателей. Подробный состав органов был сформирован по инициативе председателя и первого секретаря Союза писателей Владимира Мединского.

В новый состав правления также вошли писатель Павел Басинский, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, режиссер и продюсер Никита Михалков, писатель Юрий Поляков, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин и другие.

В секретариате Союза писателей значатся: помощник президента РФ и председатель правления СПР Владимир Мединский, бывший председатель правления, военный журналист, писатель Николай Иванов, режиссер и продюсер, народный артист России Никита Михалков, генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка") Вадим Дуда, митрополит Тихон (Шевкунов). Высший творческий совет возглавил писатель Владимир Крупин.

Союз писателей объединяет более 8 тысяч литераторов, публицистов и драматургов в России и за ее пределами.