В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

К настоящему времени ставить диагнозы психического расстройства стало модным трендом, что в итоге приводит к росту числа выписанных антидепрессантов. Об этом заявил психотерапевт высшей категории Александр Федорович, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

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Главной причиной роста потребления антидепрессантов в России, отметил он, является гипердиагностика.

«Диагноз (психического расстройства — прим. «Ленты.ру») этот ставят все, кому не лень», — посетовал Федорович.

Сейчас подобной практикой, по его словам, грешат практически все специалисты.

Он напомнил, что врачи могут выписывать любые препараты по своему усмотрению. Вместо бездумного выписывания антидепрессантов Федорович посоветовал медицинским специалистам «получше разобраться в своей профессии». В случаях подозрений на депрессию следует обращаться к психотерапевтам, подчеркнул эксперт.

«Но всем больше нравится достать из ящика стола какой-нибудь тест на скрытую депрессию и выписать антидепрессант», — резюмировал Федорович.

Продажи антидепрессантов в России растут не первый год. По данным компании DSM Group, по итогам января-ноября 2024-го суммарные объемы реализации подобных препаратов в стране увеличились на 16,8 процента и достигли отметки в 16,1 миллиона упаковок. Подобная тенденция продолжилась и в 2025-м. За первый месяц, как утверждают аналитики «Контур. Маркета», продажи антидепрессантов выросли как в физическом (плюс 21 процент), так и в денежном (плюс 36 процентов) выражениях.