Жители Донецка в честь празднования Масленицы сожгли чучела президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По народному поверью, пламя кострища символизирует тепло земли, пробуждающейся от спячки, а чучело — холодную зиму, лишенную своей силы. Сжигая зиму на костре, наши предки призывали весну, чтобы снова начать возделывать почву и растить урожай.

«У нас сейчас проходит масленичная неделя, и как раз с четверга начинаются самые активные гуляния. Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка», — рассказал руководитель «Молодой Республики» Сергей Добровольский.

Журналисты заметили, что праздник проходил возле «Донецк Сити». Посетители праздника водили хороводы под песню «Русские, вперед».

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Напомним, что в 2024 году на Масленицу в Донецке были сожжены чучела Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.