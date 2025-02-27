8,3 миллиона рублей собрал фонд «Антон тут рядом»: итоги акции «Прикоснуться словами»

Рекордные 8,3 миллиона рублей, 55 000 валентинок, более 700 партнеров и 50 городов: завершилась ежегодная благотворительная акция «Прикоснуться словами» фонда «Антон тут рядом».

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С 1 по 21 февраля проходила ежегодная акция «Прикоснуться словами» фонда «Антон тут рядом». Валентинки с фразами и леттерингом от аутичных художников и студентов фонда можно было купить в интернет-магазине фонда и на площадках партнеров акции. Помимо физических открыток были доступны диджитал-валентинки в телеграм-боте «Валентинки тут рядом».

«Я бы валентинку бабушке подарил. Сказал бы: бабушка, знаешь что? Мы с тобой — главные», — Роберт Асадуллин, автор одной из валентинок и студент фонда.

На работу «Антон тут рядом» и проектов поддержки аутичных детей и взрослых за время акции фонд смог собрать 8,3 миллиона — это рекордная сумма акции. В 2024 году фонд собрал 5,3 миллиона рублей.

В этом году студенты фонда «Антон тут рядом» стали авторами 6 валентинок:

«Я люблю твои уши. Благородные», Михаил Марков

«На каких героев мы похожи? На главных», Роберт Асадуллин

«Хорошо сидим в этом отстойном парке», Евгений Гурьянов

«Мне нравится жук», Нина Буяненко

«Я молчу, когда чувствую любовь. Любовь — это тишина», Анна Дорошина

«На душу мою села любовь», Никита Семенов.

Также вместе с партнерами и друзьями акции фонд «Антон тут рядом» создал 6 спешл-валентинок:

Автор шрифта на валентинках — Сергей Тиснек, студент фонда «Антон тут рядом».

«Одной из самых популярных валентинок этого года стала цитата Роберта: “На каких героев мы похожи? На главных”. Каждый, кто купил валентинку в поддержку фонда или стал партнером акции — главный герой для нашей команды. В 2022 году все начиналось с 40 партнеров в Петербурге, сегодня проект — это 720 мест в 6 странах мира. Как в это возможно поверить? Спасибо команде и амбассадорам, нашим друзьям и партнерам, аутичным авторам и мастерам, всем участникам и покупателям открыток. Как сказал Денис Сироткин, студент фонда, “с любовью можно прожить”» — Лада Ефимова, директор по внешним коммуникациям благотворительного фонда «Антон тут рядом.

В поддержку «Прикоснуться словами» были проведены благотворительные мастер-классы, тренировки, кинопоказы; организованы pop-up с продажей валентинок и мерча фонда на Василеостровском рынке, Московском рынке, отеле Рихтер; впервые прошла валентиночная выставка в Севкабель Порту; тату-мастера из Новосибирска, Тбилиси, Белграда, Москвы, Санкт-Петербурга сделали более 12 эскизов с интерпретациями валентинок. Выпущена специальная валентиночная коллекция из инклюзивных мастерских фонда: тут рядом брелок и шопер, тетради и подушки ручной работы, футболки «С любовью можно прожить» и «Ненавижу никого» — всего 15 новых позиций.

В этом году партнерами акции стали бренды и проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и других городов России и мира — более 700 точек. Также бренды участвовали в акции с помощью покупки корпоративных наборов — дарили валентинки коллегам и поддерживали фонд: ​​Оптиком, ВКонтакте, Befree, Лента, Reshape, Blueprint, Акрон, Verle, Налоговая МОО ППО, Marco Polo, Мой офис, Digital design.

Собранные средства пойдут на работу центра «Антон тут рядом» на Невском — многопрофильной площадки поддержки аутичных детей, взрослых и их близких в Петербурге. Тут рядом 6 инклюзивных мастерских, консультации специалистов и обучение родителей, репетиции танцевальной лаборатории и Оркестра. Каждый день любимое дело тут находят 57 студентов фонда, всего помощь в рамках работы программ получают 150 семей. Сумма покроет 12 месяцев аренды, оплату коммунальных услуг и хозяйственных расходов, зарплаты для аутичных взрослых и часть зарплат специалистов, благодаря которым Центр продолжает работу — тьюторов и мастеров.