Пранкера SUBO лишили гражданства РФ и запретили въезд в страну

Пранкер-миллионник SUBO (настоящее имя Субхан Мамедов) был лишен российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, SUBO предоставил о себе ложные сведения, когда оформлял гражданство России. Теперь у 26-летнего блогера осталось гражданство Азербайджана.

Помимо этого, SUBO также закрыли въезд в Россию. При этом, запрет будет действовать ближайшее 70 лет. В данный момент пранкер находится в ОАЭ.

Отмечается, что свою известность SUBO получил благодаря пранкам над сотрудниками полиции. Например, он переодевался в форму сотрудника правоохранительных органов, пытался спровоцировать полицейских при исполнении или называл их своей охраной.

Напомним, что в 2024 году SUBO избили у рынка в Москве. Тогда он попытался устроить постановочную драку, но в какой-то момент к потасовке присоединился неизвестный прохожий.