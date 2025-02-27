Критик Левенталь оценил назначение Мединского главой Союза писателей России

Избрание помощника президента РФ Владимира Мединского на пост председателя-первого секретаря Союза писателей России (СПР) было предсказуемым.

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Такое мнение высказал критик, писатель и член Союза писателей Санкт-Петербурга Вадим Левенталь.

— О том, как он справится с новыми обязанностями, судить пока рано. Сегодня в литературе много проблем, которые нужно решить, так что главе Союза писателей России есть чем заняться, — подчеркнул он.

Одной из самых важных проблем в России Левенталь назвал существование около 15 автономных литературных и писательских организаций.

— Мне бы очень хотелось услышать от Владимира Ростиславовича Мединского, как он будет решать эту проблему, – сказал критик.

По его словам, также большой проблемой является монополия книжной отрасли. Он отметил, что ее уровень составляет около 98 процентов, если говорить о книгах, которые люди покупают ежедневно.

— Почти все крупнейшие издательства, типографии, дистрибьюторские сети и сети книжных магазинов принадлежат одной крупной группе. А любая монополия убивает рынок, — считает писатель.

Он уточнил, что ни одна организация писателей не может искоренить эту проблему в одиночку, однако СПР может постараться найти какие-то инструменты для улучшения ситуации, сообщает «Петербургский дневник».

Источники РБК еще в начале февраля сообщали, что Мединский займет эту должность. Его выдвинули как кандидата по причине того, что на данный момент власти активно следят за тем, что происходит в отрасли. В этих условиях необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы и объединить представителей книжной сферы, и наладить ее диалог с властями.

Несмотря на пристальное наблюдение за писательской деятельностью со стороны государства, писатель Сергей Шаргунов уверен, что современная проза находится «на уровне».