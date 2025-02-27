Шансы человека спастись при нападении на него стаи агрессивных собак крайне малы, поэтому в России должна вестись работа, нацеленная на то, чтобы убрать безнадзорных животных с улиц городов. Об этом в разговоре с Рамблером заявил кинолог Константин Карапетьянц.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. Поручение было дано комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами палаты. До этого в Ставрополе в результате нападения собак погибла девятилетняя девочка. Стая напала на нее, когда она гуляла недалеко от участка, где местная жительница содержала животных. Ребенка спасти не удалось, несмотря на попытки отогнать собак.

Мы должны говорить не о способах уберечься от нападения стаи бродячих собак, а о том, как их убрать с улиц. Неопытный человек никогда не сможет защититься от такого нападения, какие бы рекомендации ему ни давали. Максимум, что он сможет сделать, это попытаться спрятаться в подъезде, залезть на какую-нибудь крышу или запрыгнуть на автомобиль. Если успеет. Ничего другого взрослый человек просто не успеет предпринять, а ребенок тем более. Кричать и звать на помощь тут бесполезно, крик только заводит стаю собак. Одна собака – в поле не воин, а стая ведет себя по законам стаи. Входя в азарт, она догоняет убегающего, добивает испугавшегося и так далее. Константин Карапетьянц Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век»

По нынешнему законодательству безнадзорные животные могут находиться на улицах, добавил эксперт, заявив о необходимости соответствующих преобразований.

«Эти животные не контролируются ни в ветеринарном плане – им не делают прививки, ни в санитарном плане – никто не убирает за ними экскременты, ни в плане порядка выгула – они гуляют, где хотят, разнося всякую заразу. И все это – результат действия закона №498-ФЗ [«Об ответственном обращении с животными»]. Этот закон считается «гуманным», но непонятно, по отношению к кому он является гуманным. Разве это гуманно, когда по 6-7 животных забивают в одну клетку и держат там? Никакого гуманизма здесь нет. Кроме того, понятие гуманизма в первую очередь должно распространяться на людей, а уже потом на всех остальных. Сейчас бродячие собаки убивают граждан у нас на улицах, поэтому, надеюсь, новые нормы помогут в этом вопросе. Таких животных нужно отлавливать, чтобы потом их никто не видел. При этом в некоторых регионах уже разрешили умерщвлять безнадзорных собак, ведь на их содержание [в приютах] зачастую просто не хватает бюджетных средств», - сказал Карапетьянц.

Некоторые противники отлова бродящих собак говорят о том, что эти животные помогают в борьбе с крысами в городах, отметил эксперт.

«Но на самом деле это не так. Ни у одной отловленной собаки никто никогда не находил крысу в желудке. Они их не едят, бездомным собакам и так хватает кормовой базы. При этом бывает, что они уничтожают диких животных в заповедниках, убивают домашних питомцев и скот у фермеров. Причем делают они это ради забавы. И все это, конечно, надо прекращать. Надеюсь, депутаты достаточно быстро примут новые нормы», - заключил кинолог.

Ранее сообщалось, что утром 10 февраля в Николаевске-на-Амуре стая бездомных собак напала на десятилетнюю девочку, когда она шла по частному сектору на занятие в школу. Отбиться от собак школьнице помогли прохожие. Ребенка госпитализировали в Центральную районную больницу города в тяжелом состоянии.