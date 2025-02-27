Рыбак из Мурманска Роман Федорцев выложил в соцсетях видео с выловленным аптоциклом — гладкой рыбой-лягушкой, похожей на «инопланетное чудовище», пишет The New York Post.

На кадрах в аккаунте блогера рыба приобрела фиолетовый оттенок, раздулась и выглядит устрашающе.

По мнению журналистов, «кошмарное лавкрафтовское существо» схоже и с головой инопланетянина, и с персонажами мультфильмов «Мегамозг», «Марс атакует».

«На Марсе может быть вода, а может и нет, но марсиане в воде, по всей видимости, есть», — заметили журналисты.

Вместе с тем, отметил Федорцев, рыба является совершенно обычной, ее внешний вид обусловлен тем, что он поймал ее на глубине, а затем резко поднял на поверхность.

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По его словам, Aptocyclus ventricosus — вид лучеперых рыб из семейства пинагоровых. Он добавил, что рыба обитает в северной части Тихого океана, плохо плавает, обладает присоской на брюхе.