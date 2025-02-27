«Хочу сказать только одно»: Блиновская выступила с заявлением в суде

Блогер Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед оглашением приговора по ее делу, которое состоится в Савеловском суде 3 марта. Ее слова приводит SHOT.

По данным канала, во время прений Блиновская заявила, что не станет обращаться к суду.

«Признавая вину и раскаиваясь, хочу сказать только одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают не только лишение свободы. И учитывая, что наказание повлияет на мою семью и детей, которые еще не достигли совершеннолетия, прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ ("Отсрочка отбывания наказания")», — сказала блогер.

Она отметила, что ее главной обязанностью является нахождение рядом со своими детьми. Также Блиновская указала, что ее ошибки «не являются фатальными и поправимы».

«Думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали. Люди, которые имеют дело непосредственно со мной, знают, что я отвечаю за свои слова и соблюдаю все договоренности. В моей жизни никогда не было человека, которому я должна была бы денег. У меня все», — заключила она.

Следом за блогером ее адвокат попросил суд освободить его подзащитную от наказания за истечением сроков давности. При этом прокурор выступил против отсрочки, объяснив свою позицию тем, что у детей есть отец, бабушки и дедушки. Кроме того он указал, что на момент совершения преступных деяний у Блиновской уже были дети, однако «это не помешало ей совершать противоправные действия».

Названа дата оглашения приговора «королеве марафонов»

Напомним, что блогер была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, а затем из-за нарушения его условий ее отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском суде Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор запросил для нее шесть лет колонии, штраф в размере 1,5 миллионов рублей и запрет на осуществление коммерческой деятельности в течение пяти лет. Окончательный приговор по делу блогера вынесут 3 марта.