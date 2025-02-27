Назван истинный мотив убийства Влада Листьева

Телепродюсер и первый гендиректор ОРТ Влад Листьев, которого убили в 1995 году, был неугоден многим, сказал в беседе с NEWS.ru журналист Евгений Додолев. Он вспомнил беседу с подполковником ФСБ Александром Литвиненко — «доверенным лицом» олигарха Бориса Березовского, которого называли причастным к покушению на Листьева.

Листьев проявлял излишнюю самостоятельность, стал задавать много вопросов. И тогда [бизнесмен] Бадри Патаркацишвили с Березовским решили припугнуть его и заодно на некоторое время вывести из игры. И задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать. И когда прошла новость, что он убит, Березовский был напуган и огорчен, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала, — передал Додолев рассказ Литвиненко.

По словам журналиста, у Листьева были враги и внутри телекомпании. Он подчеркнул, что гендиректор знал о коррумпированности на ОРТ и был намерен навести там порядок.

Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. После того, как его назначили гендиректором ОРТ, он на общем собрании уволил половину сотрудников. Он заявил, что знает о коррупции, что теперь не будет странных премий, а будут только зарплаты. Поэтому на канале его тоже половина людей недолюбливала, желала ему смерти, — добавил Додолев.

Ранее бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что дело Листьева еще можно раскрыть. По его словам, в ходе следствия могли быть допущены ошибки, которые помешали назвать заказчика и исполнителя покушения на журналиста.