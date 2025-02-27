Адвокат Блиновской назвал ее родных «обычной русской семьей»

Родные «королевы марафонов» Елены Блиновской представляют собой обычную русскую семью.

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Адвокаты блогерши отметили на судебном заседании в четверг, 27 февраля, что не стоит судить о ней лишь по ее образу в социальных сетях.

— Адвокат «королевы марафонов» Блиновской на очередном заседании выступил с речью и заявил, что Блиновские — обычная русская семья, а саму блогершу не стоит принимать через ее образ в соцсетях, «как какую-то глупую женщину», — передает слова защиты РЕН ТВ.

Вместе с тем адвокаты Блиновской попросили суд освободить женщину от наказания в связи с истечением сроков давности. Во время заседания женщина признала свою вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Она выразила раскаяние и попросила суд отложить исполнение наказания до тех пор, пока ее дети подрастут. В ответ на это гособвинение отметило, что Блиновской не удастся получить отсрочку наказания, так как у ее детей есть отец, а также бабушки и дедушки.