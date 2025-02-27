Адвокат Блиновской внезапно попросил освободить от наказания «королеву марафонов»

Адвокаты блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, обратились к суду с просьбой освободить женщину от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили журналисты из зала суда.

— Прошу суд освободить мою подзащитную Блиновскую по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности, — передает слова защиты Блиновской ТАСС.

13 февраля в Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по делу Блиновской. Гособвинение запросило в качестве ее наказания шесть лет колонии общего режима. По версии следствия, блогерша во время совершения преступления отдавала отчет в своих действиях.

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Также для погашения долгов по налогам блогерша была признана банкротом. Ранее ее долг составлял более 1,16 миллиарда рублей. Теперь его полностью погасят за счет продажи имущества женщины. Что теперь будет с «королевой марафонов» — в материале «Вечерней Москвы».