Кибермошенники впервые стали использовать тему Масленицы для обмана россиян
Кибермошенники впервые начали использовать тематику Масленицы для проведения афер. Об этом рассказала старший аналитик F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.
Хотя ранее злоумышленники обычно игнорировали этот праздник при создании своих схем, в 2025 году они адаптировали мошеннические практики и под Масленицу, несмотря на отсутствие традиционных распродаж и акций с подарками.
Специалисты выявили мошеннические сайты, имитирующие деятельность реальной компании и использующие праздничную атрибутику Масленицы. На этих ресурсах посетителям предлагается ввести личные данные для якобы участия в праздничной бонусной программе.
После получения персональных данных жертве звонит мошенник, выдающий себя за персонального менеджера, и убеждает внести депозит для покупки акций.
— В честь Масленицы, как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов», — приводят слова Синицыной «Известия».
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют избегать перехода по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях и мессенджерах, не вводить конфиденциальную информацию на сомнительных сайтах, использовать антивирусное программное обеспечение с функцией защиты от фишинговых и мошеннических ресурсов.
До этого стало известно о еще одной необычной схеме. Появилась информация, что злоумышленники обманывают экс-жертв таких же преступников, как и они сами.