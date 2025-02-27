Кибермошенники впервые стали использовать тему Масленицы для обмана россиян

Кибермошенники впервые начали использовать тематику Масленицы для проведения афер. Об этом рассказала старший аналитик F6 (бывшая F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

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Хотя ранее злоумышленники обычно игнорировали этот праздник при создании своих схем, в 2025 году они адаптировали мошеннические практики и под Масленицу, несмотря на отсутствие традиционных распродаж и акций с подарками.

Специалисты выявили мошеннические сайты, имитирующие деятельность реальной компании и использующие праздничную атрибутику Масленицы. На этих ресурсах посетителям предлагается ввести личные данные для якобы участия в праздничной бонусной программе.

После получения персональных данных жертве звонит мошенник, выдающий себя за персонального менеджера, и убеждает внести депозит для покупки акций.

— В честь Масленицы, как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов», — приводят слова Синицыной «Известия».

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют избегать перехода по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях и мессенджерах, не вводить конфиденциальную информацию на сомнительных сайтах, использовать антивирусное программное обеспечение с функцией защиты от фишинговых и мошеннических ресурсов.

До этого стало известно о еще одной необычной схеме. Появилась информация, что злоумышленники обманывают экс-жертв таких же преступников, как и они сами.