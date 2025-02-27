В Крыму чучело Зимы на Масленицу отдадут на съедение бегемоту Фриде

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму чучело Зимы на Масленицу решили не сжигать, а отдать на съедение бегемоту.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил директора парка Виктор Жиленко.

— Мы решили это мероприятие провести с пользой для всех: детям — радость, бегемоту — сладость. Поэтому в качестве альтернативы чучело Зимы мы отдадим на съедение бегемоту Фриде, — цитирует Жиленко РИА Новости.

Празднования по случаю Масленицы пройдут в парке 1 и 2 марта.

В этом году фестиваль «Московская Масленица» в рамках «Зимы в Москве», помимо традиционных гуляний и угощений, предлагает жителям и гостям столицы насыщенную программу ремесленных мастер-классов. При этом в Петропавловской крепости 1 и 2 марта впервые откроется «Масленичная почта» «Петербургского дневника».

Стоимость одной порции из четырех блинов в 2025 году при самостоятельной готовке на Масленицу составит 24 рубля. Самой дорогой начинкой традиционно стала красная икра — блины с ней будут стоить 182 рубля за порцию, а блюдо со сметаной — 28 рублей.