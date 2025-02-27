Нижегородские студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!"

Сегодня, 27 февраля, студенты Нижнего Новгорода провели акцию в поддержку материнства. Организаторами и участниками выступили сразу несколько высших учебных заведений города. Молодые люди встали рядом с вузами перед началом первой пары, держа в руках плакаты "Зай, рожай", чтобы привлечь внимание сокурсниц и общественности к вопросам беременности и рождаемости.

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Популярный нижегородский блогер Алексей Молев, который и сам является выпускником Университета Лобачевского, записал короткое интервью с участником акции. В ролике студент отметил, что уже давно мечтает о создании семьи. Парень считает, что финансовая поддержка от властей - это сильный стимул для молодых пар решиться на материнство.

Молодой человек также рассказал, что поводом для проведения флешмоба стали новости о демографической мере, направленной на стимулирование рождаемости. О ней стало известно на прошлой неделе. Министерство социальной политики региона сообщило о расширении списка инициатив "демографическим меню", которое предоставляет Минтруд России в рамках нового национального проекта "Семья". Новая мера предполагает выплату в размере 100 тыс. рублей беременным студенткам, которые встали на учет в женскую консультацию.

Право на получение выплаты имеют женщины с пропиской или временной регистрацией в Нижегородской области, обучающиеся на очной форме, со сроком беременности не менее 12 недель. Постановка на учет к акушеру-гинекологу должна датироваться в период с 1 января 2025 года. Ранее в регионе стали выплачивать родителям до 35 лет 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

Напомним, 23 декабря на подведении итогов Года семьи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что региональный бюджет будет выделять средства на увеличение размера материнского капитала до 1 млн рублей за каждого ребенка, рожденного после 1 июля 2025 года. Все эти меры вводятся в период Пятилетия семьи Нижегородской области по программе "ОСНОВА - нижегородский проект жизни" совместно с АНО "Институт демографического развития".