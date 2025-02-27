Госдума может расширить эксперимент по экзаменам для девятиклассников

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал расширить пилотный проект по проведению основного государственного экзамена в 2025 году только по русскому языку и математике. Законопроект готовится ко второму чтению.

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Документ устанавливает особый порядок проведения Государственной итоговой аттестации в девятом классе. В нынешнем году, по версии первого чтения, пилотный проект охватил бы Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, Северную Осетию - Аланию. Однако в эксперимент, согласно рекомендации комитета, включат еще шесть регионов.

Как рассказала журналистам глава комитета Ирина Белых, всего теперь в списке 11 регионов. Добавлены Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово (Кузбасс).

Срок предоставления поправок был установлен до 26 февраля, и регионы предоставили депутатам подтверждающие документы о своей готовности участвовать в эксперименте.

О том, что Госдума получает обращения от регионов, не включенных в пилотный проект, заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он анонсировал, что в перечень могут добавить "те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия".

Документ предполагает, что девятиклассники из указанных регионов, которые хотят перейти в колледж или техникум, будут сдавать экзамены только по русскому и математике. Действующий порядок предусматривает, что для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо сдать экзамены не менее, чем по четырем предметам. Это русский язык и математика, плюс обычно две дисциплины по выбору. По результатам всех испытаний нужно получить оценку не ниже "удовлетворительно".

Законопроект в рамках эксперимента оставляет только два обязательных предмета. Однако это касается только тех, кто не идет в десятый класс. Получается, будущему выпускнику предстоит заранее обдумать свои образовательные перспективы - продолжить обучение в школе и поступать в вуз, либо после девятого класса пойти обучаться на рабочую специальность.

Как сообщали в Рособрнадзоре, ведомство готово помогать регионам в этом эксперименте, но именно субъект Федерации должен принять решение о желании в нем участвовать.