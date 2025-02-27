Певец Александр Буйнов, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, был трезв.

Когда женщина попала под колеса, он вышел и постарался морально поддержать пострадавшую, рассказал очевидец ДТП.

— Александр с пострадавшей стоял. <…> Извинялся, я так понимаю, рядом находился, ни то что, как обычно, в машину сядут, закроются там, если в неадекватном состоянии от алкоголя. Все абсолютно нормально было, — заявил он.

Он добавил, что соседи Буйнова отзываются о нем положительно. Люди считают, что артист не строит из себя недосягаемую звезду и нормально относится к окружающим.

Другой свидетель аварии рассказал, что видел, как пострадавшую на носилках заносили в карету скорой помощи. В этот момент Буйнов сидел в автомобиле. При этом самого певца очевидец не узнал.

— Он был в шапке, в трениках. Так-то и не скажешь, что такой человек-то. Обычный дедушка как будто вышел, — сказал свидетель в беседе с 360.ru.

Буйнов наехал на пенсионерку 27 февраля, после чего ее госпитализировали с разрывом связок. Пострадавшей оказалась 61-летняя воспитательница детского сада.

Как сообщали соцсети, Буйнов после ДТП якобы уехал выступать на корпоративе в центр столицы. Позднее он опроверг эту информацию.

Стало известно о попытке Буйнова подкупить сына сбитой им пенсионерки

Как показала экспертиза, в момент аварии артист был трезв. В правоохранительных органах указали, что Буйнову грозит штраф или лишение водительских прав после того, как он сбил пенсионерку.

Сын пострадавшей женщины сообщил, что исполнитель не извинился перед его матерью. Буйнов, по его словам, предпринял попытку скрыться с места ДТП, но его остановили.

Певец также якобы предлагал деньги семье пострадавшей в ДТП пенсионерки для разрешения ситуации до приезда правоохранителей. По неподтвержденным данным, родственники женщины отказались от денег.