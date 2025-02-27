Жители Крыма решат судьбу спасенной кошки Муси, сброшенной с балкона замка

Судьбу спасенной кошки Муси, которую сбросили с балкона «Ласточкиного гнезда», решат с помощью опроса. С такой инициативой выступила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Среди возможных вариантов — найти Мусе дом с любящими хозяевами, создать для кошки условия в здании администрации Ялты и установить специальный «кошкин дом» на территории замка «Ласточкино гнездо».

На данный момент вариант с любящими хозяевами лидирует с большим отрывом. В Telegram-канале главы администрации свой голос отдали уже более 30 тысяч человек.

23 февраля мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории замка целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что он сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Позже петербуржца поместили в больницу, где он пробудет десять дней. Как накажут предполагаемого живодера — в материале «Вечерней Москвы».

Добровольцы, организовавшие поиски Муси, рассказали, как проходил этот процесс. Спасением кошки также занимались сотрудники ялтинского отряда «КрымСпас».