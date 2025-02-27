Житель Курской области остался один с девятью детьми после смерти жены при взрыве

Житель Курской области остался один с девятью детьми после смерти жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

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Известно, что жена россиянина подорвалась в автомобиле. Возможно, речь идет о наезде на мину или об ударе, в том числе беспилотника. После этого мужчина так и не получил никаких выплат.

Пока мужчина ждет помощи от государства, ему помогают неравнодушные люди.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Кроме того, с августа в отдельных приграничных районах региона ведутся боевые действия. Ранее в феврале целью одной из атак стал дом культуры – он загорелся после артобстрела.