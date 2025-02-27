Стали известны подробности о хозяине собак, изуродовавших ребенка в Сочи

В ряде СМИ и соцсетях сегодня написали о задержании владельца собак, разорвавших лицо девятилетнему мальчику в Сочи. Однако корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю эту информацию не подтвердили.

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Ранее в ведомстве завели уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и опубликовали видеокадры с допроса хозяина собак, 48-летнего местного жителя.

Между тем, по информации из правоохранительных органов региона стало известно: во время допроса мужчина признался, что обычно он кормил собак породы хаски раз в несколько дней, но в этот раз не был более десяти дней якобы из-за гололеда.

Тогда голодные собаки сорвались с цепи и выбежали на улицу. Как выяснилось, ранее хозяин псов содержал хаски-центр, чтобы сдавать в прокат собачьи упряжки, а когда бизнес развалился, оставил себе несколько особей для разведения.

По словам очевидцев, у него содержались три собаки, две из которых напали на ребенка и подлежали усыплению, а еще одна бегает по территории и своим лаем держит в страхе округу.

Напомним, ЧП произошло накануне в одном из садовых товариществ Адлерского района. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. В Краснодаре школьнику уже провели первую операцию. Врачи пока опасаются делать какие-либо прогнозы.