Основатель и первый директор Института Европы РАН Виталий Журкин умер в 97 лет

На 98-м году жизни умер основатель и первый директор Института Европы РАН Виталий Журкин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в институте.

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Там добавили, что прощание с ученым состоится в понедельник, 3 марта в 11:00 в прощальном зале ЦКБ.

— Благодаря Виталию Владимировичу в Институте создана уникальная атмосфера, где ощущение принадлежности к одной научной семье сочетаются с чувством долга, высокой ответственностью, приоритетом общего дела. Мы потеряли большого ученого, коллегу, нашего учителя и наставника, — написали в некрологе на сайте института.

Журкин закончил МГИМО МИД СССР, после чего работал на Гостелерадио и в газете «Правда». После этого работал в Институт США и Канады АН СССР, пройдя путь от заведующего отделом до заместителя директора.

Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. и Орденом Почета. Также Журкин был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. и Орденом Почета.