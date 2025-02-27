Змея запугала москвичей в многоэтажке на Веерной улице

В жилом доме на Веерной улице в Москве местных запугала змея — рептилия заползла в одну из квартир. Об этом случае стало известно в четверг, 27 февраля.

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Как только «неожиданного гостя» заметили, все сразу же выбежали из помещения. В свою очередь змея медленно выползла в подъезд, рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

На данный момент рептилию уже отловили и посадили в банку. В результате случившегося никто не пострадал, передает

Сейчас змею уже поймали и посадили в банку. Никто не пострадал, передает Telegram-канал 360.ru.

Недавно в столице пропала змея, после чего ее спустя две недели нашли в соседнем пункте выдачи заказов (ПВЗ). По словам менеджера организации, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей.

Ранее необычный случай с рептилиями произошел в Таиланде. Там семейство питонов захватило дом 62-летнего пенсионера в провинции Кампхэнгпхет. Специалистам понадобился час, чтобы изловить змей, поместить их в мешки и вывезти со двора.