Сына бойца СВО травят в свердловской школе

В Невьянске Свердловской области мать третьеклассника с особенностями развития заявила о травле ее сына одноклассниками как в школе, так и вне ее стен. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил URA.RU.

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По ее словам, издевательства длятся уже два года, включая физическое насилие и оскорбления. Полиция вынесла школе представление об устранении нарушений, а ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. Папа не может постоять за ребенка, потому что находится на СВО.

— После уроков я его забираю до сих пор. Он вышел из школы — мальчики стали его с ног сбивать. Я, естественно, из машины выбежала навстречу, — вспоминала мама.

Женщина настаивает на создании в школе коррекционного класса для детей с особенностями развития, сообщается на сайте.

Такая жестокость в школах — не редкость. Например, 23 сентября ученик школы № 1 в Балаганске Артем напал с молотками и ножом на одноклассников. Подростку удалось пронести с собой нож и несколько молотков. Рамки металлодетектора в учебном заведении отсутствовали. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Главное, что известно о нападении, — в материале «Вечерней Москвы».